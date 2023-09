Flumini, gattina scheletrica incinta bisognosa di cibo cerca una famiglia

Questa micina che vi proponiamo non supera l’ anno di età, è dolcissima e bellissima ma magrissima e il parto in queste condizioni le comprometterebbe la sopravvivenza non solo di per lei ma anche dei cuccioli.

Si cerca stallo, noi di radio zampetta garantiamo la sponsorizzare per le adozioni della mammina e dei micini