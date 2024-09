Falciato sulle strisce pedonali da un 23enne a Monserrato, cinquantasettenne gravissimo al Brotzu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Gravissimo incidente a Monserrato. Un commerciante di 57 anni, Marco Deriu, gestore di una toelettatura per animali da pochi giorni in via Cesare Cabras, è stato investito quasi davanti alla sua attività, sulle strisce pedonali, da un ventitrenenne al volante di una Toyota Aygo. Il cinquantasettenne, stando ai rilievi svolti dalla polizia Locale, aveva quasi raggiunto il marciapiede quando è stato preso in pieno dalla macchina: il giovane alla guida aveva appena sorpassato alcune vetture ferme. Le condizioni di Marco Deriu, sin sa subito, si sono rivelate gravi: è stato trasportato in gravissime condizioni al Brotzu. La prognosi al momento è riservata, si saprà qualcosa di più solo nelle prossime ore e tutti, ovviamente, dai parenti più stretti agli amici, sperano che l’uomo possa riprendersi al più presto.

Il 23enne che l’ha investito si è subito fermato, dopo l’impatto, per prestare i primi soccorsi. È già stato sottoposto all’alcoltest, risultando totalmente pulito. La macchina è stata sequestrata su disposizione del magistrato di turno.