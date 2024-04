Esplode una palazzina a Laconi per una fuga di gas, due persone estratte dalle macerie e portate in codice rosso in ospedale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Esplosione nel centro abitato di Laconi questa mattina poco dopo le 7.30 in un’ abitazione di due piani nel centro storico del paese per cause dovute ad una probabile perdita di gpl da una bombola collegata ad una stufa.

La forte deflagrazione ha provocato il crollo di tutti i muri divisori di entrambi i piani. Coinvolte due persone di cui un disabile, estratti dalle macerie ancora vivi e trasferiti con l’elisoccorso del 118 all’ ospedale di Sassari. Sul posto operano due squadre di vigili del fuoco dei comandi di Oristano e Nuoro coordinati dal Funzionario di guardia, presenti per i rilievi di legge i carabinieri di Isili.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dello stabile coinvolto e le abitazioni adiacenti per le verifiche strutturali.