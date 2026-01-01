È Marta la prima nata del 2026 al Policlinico Duilio CasulaLa bimba è venuta alla luce all’1.51 in una delle sale parto del Blocco Q per la gioia di mamma Valentina e papà Alessio

Alla nascita Marta pesava 3 chili e 230 grammi per un’altezza di 50 centimetri

Ad assistere al parto sono state le ostetriche Claudia Meloni, Eleonora Serra , Eleonora Sinis e la ginecologa Laura SuzziIn sala parto anche il team multidisciplinare composto dagli specializzandi Andrea Ungredda e Alessia Saccà, l’anestesista Monica Concetta Cocozza, il pediatra Luca Bianchini, le infermiere pediatriche Roberta Porceddu e Martina Zedda, gli Oss Vitalia Corda e Silvia Cabras