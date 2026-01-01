Capoterra, due lanterne cinesi sono atterrate contemporaneamente nel balcone di una abitazione: nessun danno all’immobile, per fortuna, la cattiva usanza delle lanterne volanti anche quest’anno è stata messa in pratica nonostante appelli e divieti.

Potenzialmente pericolose, infatti, sono fortemente sconsigliate a causa del rischio incendi e il loro uso è non consentito nelle zone dove potrebbero provocare danni. Una usanza per fortuna adottata da pochi e che simboleggia un buon auspicio per il nuovo anno. Ma la realtà dei fatti è che il volo potrebbe concludersi male e che anche gli animali potrebbero essere a rischio anche solo ingerendo, casualmente, ciò che rimane delle lanterne una volta spente.