È mancato all’affetto dei suoi cari
Sergio Scano
Ne danno il triste annuncio la moglie Franca, i figli Mirko con Claudia,
Nicola e gli adorati nipoti Cesare e Giada.
n particolare ringraziamento al personale medico e paramedico
della Casa di Cura Sant’Antonio per le amorevoli cure prestategli.
I funerali avranno luogo Martedì 10 c.m. alle ore 11.00
nella Parrocchia Santa Lucia in Cagliari.
__________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino
070658682