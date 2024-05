Duana, terrier dall’anima fragile, è la protagonista della campagna di adozioni del canile di Cagliari

Prosegue con Duana, la campagna di sensibilizzazione delle adozioni degli ospiti a quattro zampe del Canile Comunale presso Via Po 59, promossa dal Servizio Gestion Faunistica del Comune di Cagliari.

Duana è una meticcia di terrier di tipo bull di circa tre anni e mezzo, trovata vagante a Pirri a inizio marzo 2023. Al suo ingresso in canile era terrorizzata, si mostrava minacciosa per paura ed è stato necessario un lungo percorso per conquistare la sua fiducia. Duana è molto sensibile, estremamente affettuosa con le persone di cui si fida, combattiva se pensa di dover lottare per la propria vita, ma che in realtà possiede un’anima di cristallo.

Era sicuramente un cane di proprietà. Dimostra, infatti, di avere delle competenze ed era abituata al contatto con l’uomo, ma finora nessuno l’ha mai reclamata. Come la maggior parte dei terrier di tipo bull, Duana reagisce agli atteggiamenti ostili provenienti dagli altri cani ed è necessario avere una gestione accorta durante la sua conduzione al guinzaglio.

La meticcia adora giocare al tira e molla, gioca al riporto della palla, sa eseguire il “seduto” e chiede di essere accarezzata strofinandosi sulle gambe delle persone o cercando di leccare loro il volto. Per Duana si cerca una famiglia di persone dinamiche, non alla prima esperienza con cani sensibili e reattivi, residenti in casa con giardino e senza altri cani presenti in famiglia. Si cede previo percorso di affiancamento da svolgersi gratuitamente con il personale competente in canile.

Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal Lunedì al Sabato dalle 10 alle 12, previo appuntamento, contattando il Canile municipale via mail all’indirizzo: [email protected] o telefonicamente ai numeri: 070 677 8115 – 070 677 6469.

Tutte le schede degli ospiti del Canile Comunale sono visibili al link https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili .