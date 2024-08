Droga e un coltello al festival Arabax di Tortolì, scattano arresti e segnalazioni in Procura

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Controlli e perquisizioni dei Carabinieri in occasione dell’“Arabax Music Festival 2024”. Arrestati due giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalati diversi assuntori. I carabinieri della compagnia di Lanusei, con il supporto della compagnia di Jerzu, nel corso dei servizi di polizia giudiziaria effettuati dalla serata dell’11 alla nottata del 15 agosto 2024 in occasione dell’“Arabax Music Festival 2024”, hanno controllato e perquisito numerosi giovani, rinvenendo un totale di 170 grammi di marijuana, 5,8 grammi di cocaina e due grammi di hashish. Nel corso delle nottate del 14 e 15 agosto 2024, le operazioni vicino alla manifestazione musicale, hanno portato all’arresto di un 32enne tortoliese, trovato in possesso di 5,8 grammi di cocaina suddivisi in 12 dosi, e di un 25enne lanuseino che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, veniva trovato in possesso di complessivi 152 grammi di marijuana, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. I numerosi controlli hanno anche portato al recupero di ulteriore sostanza stupefacente “per uso personale” e al sequestro di un coltello occultato all’interno di uno zaino, con lama di circa 12 cm.

L’azione di prevenzione e repressione dei reati e l’attività di controllo del territorio, attuata sistematicamente anche con il supporto di altre compagnie carabinieri del comando provinciale di Nuoro proseguirà regolarmente durante tutta la stagione turistica.