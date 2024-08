Dramma a Quartu, pensionato esce da un market e muore stroncato da un malore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dramma in via Diaz, a Quartu Sant’Elena. Un pensionato settantenne è morto dopo essersi accasciato all’uscita di un negozio di frutta e verdura. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni passanti, che hanno subito chiamato il 118. Quando però sono arrivati, i medici dell’equipe di un’ambulanza non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. Sul posto, successivamente, per i rilievi di legge, sono intervenuti i carabinieri.