Dramma a Carbonia, 82enne attaccato da uno sciame d’api muore per choc anafilattico

Dramma nelle campagne di Carbonia. Un 82enne è morto per choc anafilattico dopo essere stato attaccato da uno sciame di api: l’anziano si trovava in un terreno per sbrigare alcuni lavoretti agricoli, non distante da un fiume, quando è stato avvolto dagli insetti. Punto più volte, è caduto a terra, esanime, e non ha più ripreso conoscenza. Sul posto è intervenuto il 118 ma i soccorritori, al loro arrivo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano. Le indagini, svolte dai carabinieri della compagnia cittadina, hanno confermato la terribile causa del decesso: choc anafilattico in seguito alla puntura di api.