Sos da Quartu: “Aiutateci a ritrovare una gatta cardiopatica e appena operata”

SOS URGENTE A QUARTU, SMARRITA GATTA APPENA OPERATA, ZONA MUSICISTI STRANIERI.

Si cerca da 2 giorni disperatamente una gatta non più giovane, cardiopatica e con un ago cannula inserito nella zampa per terapia post intervento.

In strada ha le ore contate, chiediamo ai residenti della zona musicisti stranieri di controllare all’ interno dei giardini, compresa la scuola di via Bach.

Tutte le segnalazioni al

+39 339 808 0865