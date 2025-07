Roberto Cabras, domani l’ultimo saluto: è stato annunciato ufficialmente il funerale del 44enne rinvenuto morto nella scogliera a Castiadas.

Si svolgeranno a Quartu Sant’Elena, la sua città, domani alle ore 16. Il corteo partirà dal Brotzu per raggiungere la basilica di Sant’Elena. La famiglia e i tanti amici che aveva Cabras si riuniranno per accompagnarlo nell’ultimo viaggio.

Un dramma che si è consumato pochi giorni fa e sul quale c’è un’indagine aperta per stabilire esattamente le cause che hanno portato alla morte l’agente immobiliare, molto conosciuto a Cagliari e hinterland.