Dolore a Quartu per la morte dell’ex consigliere Giuliano Piludu: “Era impossibile non volergli bene”

Dolore e lacrime a Quartu per la morte di Giuliano Piludu, uno dei politici del centrosinistra cittadino più longevi. Prima tessera in tasca quella del Pci, poi il passaggio-transizione nel Pds, i Ds e il Pd: è stato consigliere comunale per tre legislature, le prime due di Graziano Milia e quella con Gigi Ruggeri sindaco. Dipendente amministrativo all’Asl, tutti lo ricordano con affetto: “Per tutta Quartu è una grande perdita, Giuliano era benvoluto da tutti”, afferma, commosso, Graziano Milia. Ma il cordoglio è bipartisan, come si può notare dal ricordo straziante del consigliere Tonio Pani: “Ciao Giuliano, era impossibile non volerti bene. Rip”. Aveva continuato a seguire da vicino il mondo della politica anche da pensionato, Piludu. Qualche anno fa aveva perso tragicamente una delle figlie. Lascia la moglie, Giuliana, e la figlia Federica.