Dolianova, anche gli scout in campo per ripulire dai rifiuti abbandonati alberi e cespugli

Dolianova – Anche gli scout sono scesi in campo per ripulire dai rifiuti abbandonati tra alberi e cespugli, il sindaco Ivan Piras: “È incredibile da concepire la stupidità umana che ancora cosparge di rifiuti il territorio nonostante gli stessi vengano ritirati da sotto casa”. Una mattinata trascorsa in maniera diversa quella dei numerosi volontari che hanno partecipato alla giornata, organizzata dall’assessore Annarita Agus, per sensibilizzare la comunità verso il rispetto dell’ambiente. Un territorio ricco di vegetazione, quello di Dolianova, che regala la possibilità di avventurarsi nella natura a pochi passi dal centro abitato: l’unico disguido è solo quello di dover fare i conti con gli scarti prodotti da pochi e abbandonati un po’ ovunque. Ecco allora in azione gli operatori ecologici “straordinari” che hanno rinunciato al riposo domenicale per mettersi a disposizione dell’ambiente. “Tanti volontari e volontarie in attività, importanti adesioni dalle realtà associazionistiche, il gruppo Scout di Dolianova con tanti giovani e l’Associazione Nazionale S.o.s Metal Detector della nostra comunità e dei territori limitrofi” specifica Piras. Considerata la grande partecipazione, seguiranno altre iniziative di questo genere.