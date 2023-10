Cagliari, chiude la storica Kasbah di Bebbo: “Ci salutiamo così, un po’ all’improvviso”, scrivono sui social i titolari del conosciutissimo ristorante etnico di via Santa Margherita, a due passi da piazza Yenne. Addio alle pizze con tanti formaggi, al pollo tunisino, ai piatti dal gusto africano e a uno dei locali più originali e tipici della città. Motivi di salute dietro la decisione, questa volta i cantieri non c’entrano: “È con una lacrimuccia che ci scava il viso che avvisiamo tutti i nostri clienti che, per motivi di salute, il ristorante La Kasbah di Bebbo rimarrà chiuso in modalità definitiva.

Vi ringraziamo davvero tutti, uno per uno!

Grazie per aver apprezzato il nostro lavoro e i nostri prodotti, ma anche per la quotidianità.