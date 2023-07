Dolianova, 2 ore dopo la bonifica spuntano rifiuti sul sito di Monti Nou

Videosorveglianza e foto trappole in arrivo per identificare e disincentivare i furbetti che buttano i rifiuti dove non è consentito. Il fatto è avvenuto qualche giorno fa e a segnalarlo è stato il primo cittadino Ivan Piras che ha sottolineato che proprio a Monti Nou “inizierà il servizio di ritiro mobile dei rifiuti nei giorni previsti da calendario”. Ma “notiamo che ancora a qualche cittadino non è chiaro il concetto, se siamo stati poco comprensibili, cercheremo di esserlo meglio con l’installazione delle foto trappole e la video sorveglianza. L’immondezza viene ritirata da sotto casa. Cosa c’è dopo 20 anni di così difficile da capire ?”. Una piaga che non cessa e che continua a deturpare l’ambiente: per colpa di pochi viene vanificato il lavoro di chi, con scrupolo e coscienza, investe tempo e risorse per la giusta raccolta differenziata. Ma a ogni problema c’è sempre una soluzione e, in questo caso, la nuova tecnologia potrà essere adoperata come deterrente nei confronti di chi, ancora incurante delle conseguenze negative e incivili di certe azioni, butta la sporcizia ovunque.