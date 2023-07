San Sperate, parcheggi per disabili occupati da automobilisti indisciplinati

Una problematica comune un po’ ovunque, purtroppo, ossia quella del mancato rispetto delle norme e, soprattutto, della buona educazione e dell’osservanza verso chi ha la necessità e il diritto di poter parcheggiare la propria automobile nella sosta riservata ai disabili. Spesso però c’è chi, incurante delle strisce gialle e della segnaletica orizzontale che ben contraddistinguono il posto riservato, occupano ugualmente lo spazio anche solo per non percorrere a piedi pochi passi in più. Un disagio enorme per chi è costretto ad avvalersi di tale “privilegio” poiché farebbe volentieri a meno di disporre del pass e, al contrario, con piacere, camminerebbe per chilometri pur di non avere problemi di salute. La segnalazione giunge da un abitante del centro della provincia di Cagliari, Carlo S., che spiega: “Non sono solito lamentarmi ma vorrei sapere se la gente capisce il significato di questo cartello. Dal 2020 mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla, non posso camminare più di tanto però qualcuno occupa la sosta per disabili per fare i propri comodi e non aggiungo altro. Lo chiedo per favore: lasciate libera la sosta per chi ha veramente bisogno”. L’uomo aggiunge anche: “Grazie, scusatemi per lo sfogo”. Parole che toccano profondamente il cuore e le coscienze di chi è sensibile e porta rispetto verso queste tematiche e problematiche e che trova semplicemente assurdo che, al giorno d’oggi, si debba combattere ancora contro questo triste fenomeno, ossia la mancanza totale di riguardo e altruismo.