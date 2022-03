Dolce e bellissima, Dora la gattina speciale cerca una famiglia per coccole e carezze

La Colonia felina Mici-Capricci vorrebbe trovare urgentemente casa a Dora, una gattina ci circa un anno e mezzo, già sterilizzata, manto tigrato a pelo lungo e simil bengala. Dora è dolcissima, ama particolarmente il contatto umano e si merita una famiglia che la ami per sempre. Purtroppo è sempre stata scartata per una sua particolarità, che invece la contraddistingue, ossia la pupilla del suo occhio destro che risulta visivamente diversa rispetto all’altro occhio. Tutto ciò non comporta assolutamente nessun problema di vista o altro, semplicemente la contraddistingue e rende unica. Sembra assurdo che una gatta così speciale e buona possa essere scartata per un “difetto” del genere.

Si affida già sverminata e con antiparassitario.

Si predilige adozione con affido in appartamento. Solo adozioni responsabili.

Per info:

Susanna whatsapp e chiamate 3400814762

Rossella whatsapp e chiamate 3479072489