Di Battista lascia i 5 Stelle: “Non posso far altro che farmi da parte”

Alessandro Di Battista lascia i M5s. In una diretta Facebook Di Battista ha respinto il sì a Draghi arrivato dalla piattaforma Rousseau: “Ho grandissimo rispetto per la decisione degli iscritti. Reputo gli attivisti e coloro che votano persone raziocinanti, persone perbene che non si lasciano influenzare. Il sì ha vinto col 60%, quindi zero polemiche. Allo stesso però dico che le decisioni si devono rispettare quando si possono accettare. Anche in questo caso io le accetto ma non riesco a digerirle. La mia coscienza politica non ce la fa”.

La notizia su https://www.quotidiano.net/politica/di-battista-lascia-5-stelle-1.6012672