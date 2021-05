Desulo, nascondeva 80 chili di marijuana in casa: in manette 55enne

Nascondeva nella sua abitazione ben 80 chili di marijuana, che immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 500mila euro. E’ stato arrestato ieri a Desulo, C.A., classe 1966. La sostanza è stata sequestrata dai militari.

Nel corso dello stesso servizio coordinato della Compagnia Carabinieri di Tonara, i militari della Stazione locale e il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia e della Stazione di Ovodda, hanno tratto in arresto L.N., classe 1993, per detenzione ai fini di spaccio di 450 grammi di marijuana. Il giovane è stato anche denunciato per detenzione di arma clandestina e abusiva di armi e munizioni poiché in possesso di una pistola rudimentale, 1 cartuccia calibro 12 a palla illegalmente detenuta, una pistola a salve marca “New Police” calibro 8 mm senza matricola e priva di bollino rosso attestante la non pericolosità della stessa.