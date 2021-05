Crollano i contagi, Sardegna arancione di rabbia: “Chiediamo la zona gialla da lunedì”

La Sardegna con i contagi in netto calo ma in zona arancione sino al prossimo 17 maggio? La Regione non ci sta e, con l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, è pronta a chiedere ufficialmente al Governo Draghi di allentare le maglie già da lunedì dieci maggio: “Chiederò con forza la revisione di quei parametri che ci hanno portato prima in zona arancione e poi in zona rossa dove siamo rimasti per più tempo del necessario”, osserva Nieddu, al termine della commissione regionale Sanità. Per l’esponente leghista, infatti, bisogna considerare che “da tre settimane i nostri numeri sono da zona gialla, in modo da poter essere in zona gialla già da lunedì 10 maggio”.

A brevissimo la conferenza Stato-Regioni, dove Nieddu avanzerà la richiesta. Poi, per conoscere la risposta, bisognerà obbligatoriamente attendere venerdì prossimo, con il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità.