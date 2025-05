Decimomannu, da “Mare Fuori” e Sanremo arriva Clara per la festa di fine settembre: in concomitanza con Santa Greca sul palco di DCM Music Festival arriva l’attrice e cantante che ha conquistato milioni di fan. È stato presentato ufficialmente uno degli ospiti più attesi del grande evento che si terrà l’ultima settimana di settembre: tra sacro e profano le vie del paese diventeranno la meta più ambita di tutto Sud Sardegna rinnovando, così, il successo del format studiato e proposto per rendere la festa sempre più attrattiva.

L’anno scorso era stata Rose Villain assieme a dj come Simon e Rossella a Dueville a infiammare il pubblico delle grandi occasioni per la prima edizione del festival, e quest’anno, oltre a Clara si esibiranno altri due artisti di fama nazionale, una band live e 6 dj.