Al rifugio di Caterina Uccheddu arrivano i contributi capitanati da Anna Rita Salaris, decine di sacchi dedicati ai 100 cani accolti nel rifugio che aspettano che la porta di una casa si apra anche per loro.

Sono situazioni difficili, animali maltrattati, abbandonati, che attraverso lo sguardo comunicano il dolore che hanno provato. La mano nemica dell’uomo, però, si è trasformata in amica grazie a tutti i volontari che ogni giorno si prodigano per loro. Ed è così che il Natale non risparmia nemmeno chi non parla ma comunica con una coda sempre in movimento se è felice e sereno.

Il camion della solidarietà ha fatto tappa anche all’Associazione Amici degli Animali Gonnosfanadiga, “che accoglie oltre 100 cani, sembra tanto ma è una goccia nel mare per questi poveri cagnolini, che ogni giorno vengono accuditi non solo con cibo, ma con cure, carezze e tutto ciò che è necessario per far vivere loro una vita migliore. Siamo a ridosso del Natale e sarebbe bello che tanti di loro potessero trovare una famiglia per la vita, aiutateci ad aiutare gli animali più sfortunati” ha espresso Salaris.