Le autopsie svolte sui corpi dei due amici inseparabili Giacomo Desogus e Matthias Steri hanno rivelato come sarebbero andati i fatti nel tragico pomeriggio di domenica nelle campagne di Santu Lianu, nel comune di Quartu, durante il quale i due ragazzi hanno perso la vita.

Stando agli esami effettuati dal dottor Demontis, sarebbe stato Matthias a colpire per sbaglio il suo amico con il fucile. Poi, preso dalla disperazione, si è tolto la vita. Per avere certezza assoluta e ulteriore conferma, si attendono gli esami balistici. Sembra in ogni caso che non ci possa essere alcun dubbio sul fatto che sia stato stato un incidente.