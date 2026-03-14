Da Sassari ad “Affari Tuoi” Maria rientra a casa a mani vuote: partita “sfortunata” per la concorrente sarda che ieri sera ha sfidato la sorte, partita con il botto per aver pescato Gennarino e il suo bottino, 6 mila euro, ha rifiutato tutte le offerte per aprire, alla fine, il suo pacco. Ma niente da fare. Si è dovuta accontentare della ballerina Martina.

Dopo nemmeno una settimana dal trionfo di Davide di Uta, torna in gara la Sardegna con la ricercatrice Maria. Dopo aver perso tutti i pacchi importanti e aver rifiutato buone offerte da parte del “Dottore”, ha concluso la sua gara con la scelta tra il suo pacco, 17, e l’ultimo rimasto in gioco: è stato offerto anche il cambio, rifiutato. La scelta sarebbe stata quella di incassare 30 mila euro, ma la sassarese ha deciso di tenere il suo che conteneva l’esibizione dell’asseminese Martina.