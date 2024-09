Da Castiadas alla scoperta del Portogallo: gita oltre mare per gli anziani del paese

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un cospicuo contributo concesso agli over del territorio per esplorare le bellezze del Portogallo, un’occasione per trascorrere una settimana in compagnia, spensierata e divertente: una iniziativa a favore di chi, dopo una vita dedicata al lavoro, ora ha tempo di godere della vita e, in questo caso, senza dover fare troppo i conti in tasca.

Il Comune infatti ha deliberato la concessione di un sostanzioso contributo al Comitato Viaggio Anziani per la realizzazione dell’evento “Tour Portogallo”: dal 1° all’8 ottobre, quindi, tutti in viaggio, insieme, verso un’avventura tutta da scoprire. “Questo sostegno finanziario è finalizzato a promuovere un’esperienza culturale arricchente per i nostri anziani, offrendo loro l’opportunità di esplorare le splendide città del Portogallo e della Spagna. Il tour prevede visite a: Lisbona, la capitale portoghese, ricca di storia e fascino, con i suoi caratteristici tram, i quartieri di Alfama e Belém, e monumenti come la Torre di Belém e il Monastero dos Jerónimos.

Porto: famosa per i suoi vini pregiati, offre scorci pittoreschi lungo il fiume Douro, il ponte Dom Luís I e le affascinanti cantine di Vila Nova de Gaia.

Santiago de Compostela: città spagnola di grande importanza culturale e religiosa, meta finale del celebre Cammino di Santiago, con la sua maestosa cattedrale e il centro storico dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO”.

Ecco i requisiti e criteri per partecipare al viaggio e beneficiare del contributo comunale: veterani residenti, donne che abbiano compiuto 55 anni e uomini che abbiano compiuto 60 anni entro la data di partenza del viaggio.

Coppie conviventi: anche le coppie conviventi possono usufruire del contributo, purché almeno uno dei due soddisfi il requisito di età.

Partecipazione effettiva: il contributo è riservato ai soggetti che aderiranno all’iniziativa e parteciperanno effettivamente al viaggio. In caso di disdetta volontaria, sarà richiesto il rimborso della quota di contributo pro-capite, salvo impedimenti non imputabili all’utente e debitamente comprovati.

Il contributo comunale coprirà parte delle spese generali del viaggio, garantendo la copertura del costo per partecipante con sistemazione in camera doppia. La somma sarà redistribuita in egual misura tra tutti i partecipanti residenti aventi diritto. Un invito, infine, dal sindaco ai suoi concittadini, al fine di “cogliere questa straordinaria opportunità di scoprire nuove culture, ammirare paesaggi mozzafiato e condividere momenti indimenticabili in compagnia”.