Da Cagliari a Villasimius, assalto alle spiagge sfruttando il ponte: i turisti salvano ristoranti e locali

Due giugno, venerdì, occasione d’oro per chi se l’è potuto permettere, un ponte di tre giorni pieni anche nel Cagliaritano. Il Poetto strapieno sin da subito dopo l’alba tra primi tuffi, tintarelle e tante famiglie a tifare per i figli impegnati in tornei di pallavolo sul lungomare. Buoni numeri anche sul resto della costa: già abbastanza piene le case vacanza nella zona di Flumini di Quartu, tra i tanti fortini sicuri per i turisti, soprattutto stranieri. Stesso discorso per Villasimius e, spostandosi sul lato opposto, sorridono anche Sarroch con Perd’e Sali e Pula. Si è rivelata vincente, per i macellai ma soprattutto per i pescivendoli, tenere aperto il mercato di San Benedetto: “I clienti hanno anche fatto scorte prima di raggiungere le case al mare”, spiega il portavoce del comitato dei boxisti Massimo Ruggiu. “Abbiamo dimostrato che anche nei festivi può esserci una alternativa ai centri commerciali. Riproporremo l’iniziativa anche in futuro”.

E nelle vie del centro storico sono stati soprattutto i turisti, spagnoli e tedeschi su tutti, a fare registrare buoni numeri ai ristoranti e ai locali food.