“Coronavirus, la base aerea di Decimomannu utilizzata per la quarantena del sud Italia”

“Il Comando operativo interforze ha deciso: la base aerea di Decimomannu sarà dedicata alla quarantena per il sud Italia e le isole”, per quanto riguarda i militari e gliuuomini e donne di marina, carabinieri e aeronautica. Ad anticiparlo, con tanto di comunicazione ufficiale, è l’ex presidente sardo Mauro Pili, che cita anche il ministero della Difesa. La base di Decimo è, geograficamente parlando, una delle tre del sud della nazione: l’Aeronautica ha infatti messo a disposizone anche Taranto e Trapani Birgi. “La direttiva del comando operativo di vertice interforze guidato dal generale di corpo d’armata Luciano Portolano è la diretta conseguenza della decisione del ministro della Difesa Guerini d’intesa con il capo di Stato maggiore della difesa Vecciarelli. Alla base della direttiva”, scrive Pili, “vi è quella che viene definita ” una emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” ed è per questo motivo, è scritto nella direttiva, “è necessario e urgente rafforzare le misure di sorveglianza sanitaria” visto “il notevole incremento dei casi e dei decessi”.

Sono cinque le basi scelte: Colle Isarco a Bolzano e Roccaraso, mentre l’Aeronautica ha messo a disposizone Taranto, Trapani Birgi e, Decimomannu. Sono state bloccate anche le missioni dei militari all’estero che non si sono sottoposti prima a tutta una serie di controlli.