Cornelia, la gattina del balcone di Assemini, cerca casa con i suoi figlioletti

CORNELIA, LA GATTINA DEL BALCONE DI ASSEMINI CON I FIGLIOLETTI CERCANO L’ AMORE DI UNA CASA.

La abbiamo chiamata Cornelia, alias Eli la gattina del balcone di Assemini, tratta in salvo dalle volontarie e attualmente in stallo.

Eli ha partorito da 5 giorni, é una micina dolcissima di 8 mesi, testata negativa felv/ fiv.

Verrà data in adozione sterilizzata e testata una seconda volta, ci piacerebbe darla insieme a un figlioletto.

Sarebbe bello! Che ne dite?

Anche i micini cercano casetta, vi ricordiamo che le nostre adozione sono responsabili, quindi contattateci se potete garantire vita in sicurezza e accogliere i micini come membri della famiglia, in un clima di amore.

Due micini hanno trovato casetta, restano due bianchi e neri e uno nero.

Per il sesso non siamo ancora in grado di stabilirlo.

Saranno dati in adozione dopo lo svezzamento su consiglio del veterinario.

Continua la raccolta fondi per coprire le spese inerenti alle visite, vaccinazioni, integratori e pappe.

Per donazione Postepay Evolution intestato a Silvia Curti iban:

IT82L3608105138209809610288

Per tutte le info contattate la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.