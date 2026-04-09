Rilancio dell’azione sul territorio: “Un’antenna per le imprese locali e un ponte con le istituzioni”.

Confcommercio Sud Sardegna rafforza la propria presenza in uno dei territori più strategici dell’area metropolitana di Cagliari e punta su nuove energie per rappresentare le imprese locali: Letizia Spiga è la nuova Delegata territoriale pro tempore per il Comune di Quartu Sant’Elena.

La designazione, approvata dagli Organi direttivi dell’Associazione, si inserisce in un più ampio percorso di rilancio e radicamento sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le imprese e consolidare il ruolo di Confcommercio come punto di riferimento per il tessuto economico locale.

“La nomina di Letizia Spiga – dichiara il presidente di Confcommercio Sud Sardegna Marco Mainas – rappresenta un passaggio importante nella nostra strategia di presidio del territorio. Quartu Sant’Elena è una realtà dinamica, con un tessuto imprenditoriale articolato che ha bisogno di ascolto, rappresentanza e risposte concrete. Per questo abbiamo scelto una figura capace di essere una vera “antenna” sul territorio”.

Un ruolo chiave, quello della delegata territoriale, chiamata a intercettare bisogni, raccogliere segnalazioni e contribuire all’individuazione di soluzioni a sostegno delle attività economiche, in costante raccordo con l’Associazione e le istituzioni locali.

Letizia Spiga, 50 anni, agente immobiliare con esperienza diretta nel mondo dell’impresa, si prepara ad affrontare questa nuova sfida con un approccio orientato al dialogo e alla concretezza.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità – afferma Letizia Spiga – e con la volontà di offrire un punto di riferimento per i commercianti di Quartu. L’obiettivo è ascoltare, creare rete e favorire un confronto costante sia con gli operatori economici sia con le istituzioni, per contribuire allo sviluppo e alla crescita del territorio”.

La nomina arriva a poche settimane da un partecipato incontro promosso da Confcommercio presso l’ex Convento dei Cappuccini, che ha segnato l’avvio del percorso di rilancio dell’ufficio territoriale cittadino, alla presenza del Sindaco e dei principali rappresentanti del mondo istituzionale e associativo.

“Vogliamo rafforzare la nostra presenza a Quartu – conclude Mainas – e costruire un percorso condiviso con tutte le realtà del territorio. Solo attraverso il confronto e la collaborazione è possibile dare risposte efficaci alle esigenze delle imprese”..

Con questa nomina, Confcommercio Sud Sardegna conferma il proprio impegno nel sostenere lo sviluppo economico locale, promuovendo un modello di rappresentanza sempre più vicino alle esigenze delle imprese e capace di interpretare le sfide dei territori.