Come usare i portali per la ricerca di lavoro: a Monserrato un ciclo di incontri

Il Comune di Monserrato con Sindaco Tomaso Antonio Locci e l’Assessorato alle politiche del lavoro, sociali con delega a Tiziana Mori, presentano un ciclo di incontri rivolti alla fascia di età 40-55 anni con l’obiettivo di fornire le competenze di base per accedere ai principali portali dedicati alla ricerca di lavoro e alla stesura del Curriculum Vitae.

L’obiettivo del percorso formativo sarà di fornire strumenti e competenze di base per accedere ai principali siti e portali dedicati alla ricerca di lavoro e alla stesura del proprio CV- spiega l’assessora Mori – Si è deciso di destinare il percorso ad una fascia d’età adulta in quanto statisticamente è quella maggiormente colpita dalla crisi economica; in tal modo potremo fornire ai partecipanti gli strumenti necessari a colmare il deficit di conoscenze informatiche di base, necessarie per utilizzare i principali portali online”.