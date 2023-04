Collezione di rifiuti davanti al cimitero di Quartu: “Accumulati davanti ai posteggi di noi fiorai”

Un semplice cestino gettacarte sommerso e quasi del tutto coperto da buste di rifiuti. Una montagnetta che continua a crescere, giorno dopo giorno, davanti al cimitero di Quartu, proprio dove ci sono i posteggi dei fiorai che si ritrovano a dover fare i conti con puzza e degrado. La segnalazione pubblica è stata fatta da una delle fioraie più longeve del camposanto, Rita Serri: “Anche oggi, appena arrivata al posteggio dove lavoro, altre 6 buste di immondizia. Ma vi sembra giusto ? C’è da due settimane e a nessuno da fastidio”, osserva, arrabbiata la fioraia. E al danno si aggiunge la beffa: ogni fioraio, infatti, deve ripulire tutta l’area utilizzata, ogni giorno, per vendere.

“Ditemi voi, come mi devo comportare?”. È molto probabile che si tratti di spazzatura lasciata da quella fetta di quartesi che non è in regola con la Tari e che, quindi, non può più utilizzare i mastelli vecchi sprovvisti di microchip.