Cocaina in casa e un bilancino di precisione: in manette 45enne a Gonnesa

Cinque grammi di cocaina suddivisi in dosi pronti per essere venduti e un bilancino di precisione è quanto hanno trovato ieri gli agenti della polizia di stato in casa di di un 45enne di Gonnesa. Era stato fermato poco prima a bordo della sua auto. Dagli accertamenti i poliziotti avevano constatato che l’uomo era solito ricevere nella propria abitazione assuntori di stupefacenti, ai quali vendeva in particolare cocaina.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per poi essere riaccompagnato presso la propria abitazione in attesa dell’udienza direttissima.