Chiusi i seggi, al via lo spoglio: occhi puntati su Assemini e Iglesias

I seggi sono stati chiusi alle 15 in punto nei 39 comuni della Sardegna dove ieri, e oggi fino a poco fa, si è votato per le elezioni amministrative. Gli occhi sono puntati su Assemini e Iglesias: intanto perché sono gli unici due comuni che superano i 15mila abitanti e che quindi andranno probabilmente al ballottaggio e poi perché rappresentano un piccolo laboratorio politico in vista delle Regionali di febbraio 2024. In particolare per il centrosinistra, che proprio nel comune della città metropolitana sta sperimentando l’alleanza fra Pd e 5 Stelle con il sostegno a Diego Corrias.

Ieri sera, alla chiusura dei seggi, l’affluenza con poco più del 47% registrava un crollo del 16% rispetto alle precedenti amministrative, quando però si votò in una sola giornata. Particolarmente bassa quella di Assemini, dove ha votato appena un cittadino su tre.