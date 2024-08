Carbonia, fiamme nel monte Sirai e sito archeologico evacuato: strade chiuse e pomeriggio di terrore

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Carbonia – Grosso incendio zona Flumentepido-Sirai: attivato il centro operativo comunale, eventi estivi, in programma per questa sera, annullati. Il Comune: “Grazie a tutti coloro che a vario titolo si stanno prodigando per contrastare le fiamme”.

Dopo il grosso incendio che ieri è divampato nella zona di Gonnesa Nuraxi e Carbonia Cortoghiana, in queste ore le fiamme si stanno propagando con grande velocità ed intensità da Flumentepido verso Sirai. Sul posto stanno intervenendo tre elicotteri e un canadair al fine di domare le fiamme e contenere l’incendio.

Strade chiuse al traffico, il fumo e le fiamme vicino alle carreggiate hanno preso il sopravvento la

Sp2, infatti, è stata chiusa in direzione di Portoscuso. L’Amministrazione Comunale ha attivato il Centro Operativo Comunale (C.O.C) per esaminare dettagliatamente quanto sta accadendo e valutare nel contempo le conseguenze dell’incendio in corso. Il Sindaco Pietro Morittu, “a nome dell’intera Amministrazione Comunale, ringrazia la protezione civile regionale, il corpo dei vigili del fuoco, la forestale, i volontari delle associazioni, il corpo di polizia locale, la polizia di Stato, i carabinieri e, più in generale, tutti coloro che a vario titolo si stanno prodigando per contrastare le fiamme”.