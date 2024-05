Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cala Mariolu è la seconda spiaggia più bella al mondo: sale sul podio nella hit che premia colori, profumi e forme della natura e, nella classifica 2024 pubblicata pochi giorni fa, è il lido sardo a ottenere l’importante riconoscimento. Non solo: tra le 50 spiaggie d’Europa ben 5 sono sarde tra le 10 italiane classificate. Seconda solo alla spiaggia di Trunk Bay nelle Isole Vergini Americane, la perla del golfo di Orosei ha conquistato il prestigioso team che, per valutare la natura, ha trascorso ore in riva al mare. È così che è stato conquistato dalla bellezza di Cala Mariolu, acqua limpida, sabbia che abbaglia e uno scenario mozzafiato da ammirare a 360 gradi. Insomma, se per i sardi è più che risaputo il valore e l’importanza del territorio ora lo è, ancor più, a livello mondiale con la classifica di The World’s 50 Best Beaches.