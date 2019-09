Capoterra, via la discarica dalla spiaggia: “Gettati in riva al mare anche bidoni e un cancello”

Di



hinterland

Volontari in azione: “Da la Maddalena siamo arrivati fino alla foce del fiume Santa Lucia per un tratto di un chilometro di litorale, raccogliendo bidoni, reti da pesca, plastica di ogni tipo, un pezzo di cancello in ferro, un ombrellone e materiali di ogni genere”