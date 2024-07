Capoterra, scivola con lo scooter a terra a causa di una perdita idrica

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Presenteremo la segnalazione agli organi di competenza” e intanto l’acqua continua a scorrere, da ben tre settimane. È accaduto sabato, una scivolata sull’asfalto in prossimità della curva, dove scorre un ruscello dovuto a un guasto idrico “a circa 80 centimetri di profondità” spiega il presidente della commissione vigilanza Silvano Corda, che da giorni riceve le segnalazioni da parte dei cittadini. Una situazione paradossale, la siccità che mette in ginocchio l’isola e le condotte, spesso, interessate da guasti che contribuiscono allo spreco del bene primario, quello che le istituzioni richiamano all’attenzione degli abitanti al fine di risparmiare l’acqua e di utilizzarla solo per le necessità più strette. Per il giovane motociclista serie abrasioni, ferite doloranti e mezzo a due ruote danneggiato e la volontà di avvisare chi transita lungo la via di prestare massima attenzione.