Capoterra, mega galeone per i bimbi del parco del lido di Maddalena

Capoterra – Un mega galeone per far giocare e sognare i più piccoli nel parco del lido di Maddalena: una nuova attrazione in più in città dedicata ai bambini. Dopo scivoli e altalene posizionate al parco Liori, giochi preposti per essere inclusivi, arriva quello particolare e originale, un galeone di 15 metri di lunghezza.

A darne notizia è il primo cittadino Beniamino Garau: “I bambini amano l’estate e soprattutto stare al mare essendo per loro uno stimolo naturale per liberare la fantasia.

Per loro, presto verrà posizionato nel Parco gioco lido di Maddalena dietro info point, un mega galeone di 15 metri di lunghezza, nel quale potranno sognare e immedesimarsi in diversi personaggi.

Il nostro mare, il nostro lido sono una grande risorsa, che anche i più piccoli con le loro famiglie devono potersi godere”.