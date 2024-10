Capoterra, la pioggia fa paura: via le erbacce da canali e caditoie

Capoterra – Via erbacce e detriti da caditoie e canali per la gestione delle acque bianche: in corso i lavori di manutenzione. La stagione delle piogge è iniziata, si spera sia abbondante in modo tale da donare refrigerio alla terra assettata e riempire i bacini oramai ai minimi livelli. Le drammatiche immagini delle alluvioni che, nel corso degli anni, hanno investito il territorio, però, fanno sempre temere quando all’orizzonte le nubi scure minacciano prepotentemente. Per arginare il rischio, la prevenzione rimane l’unica arma per ammortizzare gli eventuali effetti devastanti della forza della natura, e ben per questo sono in corso i lavori di manutenzione delle caditoie stradali e delle linee per la raccolta delle acque oltre alla pulizia e monitoraggio dei canali su tutto il territorio comunale. “Questi interventi – spiega il sindaco Beniamino Garau – parte integrante del piano di gestione idraulica, mirano a garantire il corretto deflusso delle acque in vista dell’arrivo della stagione invernale.

Si ricorda inoltre che operazioni di pulizia e manutenzione erano già state effettuate negli scorsi anni. Le verifiche periodiche confermano che lo stato dei canali è sotto controllo e risponde agli standard di sicurezza necessari per garantire la funzionalità del sistema di smaltimento delle acque piovane”. Pochi giorni fa, la segnalazione da parte del presidente della commissione vigilanza Silvano Corda in merito ai punti di raccolta invasi da erbacce, detriti e anche rifiuti abbandonati aveva raccolto le preoccupazioni da parte dei cittadini, ora rassicurati con gli interventi in fase d’opera.

“L’Amministrazione comunale continuerà a monitorare la situazione e a intervenire tempestivamente qualora si rendessero necessari ulteriori lavori, con l’obiettivo primario di prevenire eventuali disagi e garantire la sicurezza del territorio e dei suoi abitanti”.