Autunno di Tennis Internazionale: successi e sorprese nei tornei Itf a Pula

Al giro di boa il ciclo autunnale dei sei tornei ITF Combined, rientranti nella manifestazione “Forte Village Tennis Project”, organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy, con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo), che ha preso il via domenica 15 settembre.

Tutti e cinque i continenti sono già stati rappresentati sul rosso isolano, con in gara tennisti provenienti da trentadue nazioni: ventitré dall’Europa (Italia, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Lituania, Moldavia, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina), cinque dall’America (Argentina, Brasile, Canada, Haiti e Stati Uniti), due dall’Asia (India e Iran) e una per parte, rispettivamente, da Africa (Marocco) e Oceania (Australia).

Nonostante molti atleti abbiano approfittato dell’organizzazione di diversi tornei nello stesso sito, non c’è stato un tennista che ha vinto due volte il torneo di singolare. Nel maschile, si sono imposti il polacco Daniel Michalski (al quinto successo in tre anni sulla terra battuta del Forte), lo spagnolo Carlos Sanchez Jover e l’ucraino Oleksandr Ovcharenko; nel femminile, la ceca Julie Struplova, l’austriaca Julia Grabher e la francese Sara Cakarevic.

Di qualità la presenza italiana, con due partecipazioni nelle tre finali di singolare maschile (una per Niccolò Catini, l’altra per Gianluca Cadenasso) e altrettante in quelle femminili (con Nuria Brancaccio e Matilde Paolini).

Nel doppio maschile, c’è la doppietta per l’azzurro Julian Ocleppo (figlio dell’ex davisman Gianni), una volta in coppia con Andrea Picchione, l’altra con Giovanni Oradini. Il terzo torneo ha visto il successo dei cechi Dominik Kellovsky e Martin Krumich.

Nel femminile, tre coppie diverse sul gradino più alto del podio: la spagnola Aliona Bolsova con l’olandese Eva Vedder, la polacca Daria Kuczer con la svedese Lisa Zaar, la greca Sapfo Sakellaridi con la romena Arina Vasilescu.

Per gli italiani, oltre alle già citate vittorie, ci sono le finali maschili di Stefano Reitano e della coppia Jacopo Bilardo/Augusto Virgili e, nel femminile, di Silvia Ambrosio e del binomio Noemi Basiletti/Vittoria Paganetti.