Adotta un cane dal canile di Cagliari: “Una famiglia per la vita per l’affettuosissimo Poseidone”

Poseidone è un cucciolo di 4 mesi e mezzo di futura taglia media (circa 20 kg, forse meno), entrato in canile a metà maggio perché trovato vagante e privo di microchip al porto commerciale di Cagliari insieme al fratello Nettuno. Dei due cuccioli, Poseidone è quello più solare ed estroverso, affettuosissimo con le persone, cerca continuamente l’interazione con gli operatori e chiede di essere preso in braccio per farsi coccolare. Poseidone si dimostra affettuoso anche con le persone estranee, è adatto anche a famiglie con i bambini e gli piace giocare al riporto della palla. Poseidone è molto goloso e in box inizia a dettar legge verso gli ultimi arrivati al momento della somministrazione dei pasti, scacciandoli e decidendo lui quando sarà il momento di alimentarsi. Con le persone invece è sempre carino e le lascia avvicinare senza problemi alla sua ciotola del cibo. Poseidone deve imparare ad andare al guinzaglio e non ha esperienza della vita cittadina, in canile gioca e socializza con diversi cani e finora ha dimostrato buone competenze comunicative con i suoi simili. Per Poseidone si cerca una famiglia di persone giovani o adulte, residenti in appartamento o casa con giardino, Poseidone è adatto anche a famiglie con bambini e può convivere con altri cani. Poseidone si cede in adozione in possesso di microchip e in regola con le vaccinazioni previste.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: [email protected]

