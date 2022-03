Canestri, panchine e attrezzature: rinasce la palestra del Comparto 8 a Monserrato

Monserrato, la palestra del Comparto 8 si arricchisce di nuove attrezzature: panchine a bordo campo, canestri da minibasket, palloni e attrezzature ginniche si aggiungono al tabellone luminoso e ai canestri fissi già acquistati.

Un’occhio di riguardo allo sport: dopo la sistemazione degli spazi riservati alla discipline sportive, arrivano nuovi attrezzi messi a disposizione dal comune. Un lavoro, attuato in sinergia con le associazioni sportive locali, che, passo dopo passo, ha consolidato le strutture esistenti in città.

“Il comparto di Riu Saliu – spiega il sindaco Tomaso Locci – era inutilizzabile, vandalizzato, pioveva all’interno del pallone, campo da tennis e da calcetto inutilizzabili e lasciati a se stessi, pista di pattinaggio idem, spogliatoi con infiltrazioni e risalite di umidità, sistema elettrico ed idrico non funzionante, corpo centrale ridotto a magazzino di materiali, perimetro del pallone non ignifugo e quindi non a norma: il tutto chiuso, se non alle scorribande dei vandali. Il campo polivalente di Via Caracalla-Porto Botte era inesistente e per l’hangar dell’ex aeroporto la federazione Italiana basket ne constatava la non idoneità ad ospitare partite e allenamenti oltre alla mancanza delle certificazioni di messa in sicurezza”.

Anche la palestra di via Tonara era chiusa e in condizioni fatiscenti e il campo da calcio del comparto 8 era inutilizzabile per la mancanza di collaudo periodico del manto sintetico, con le torri faro guaste e senza certificazioni e quindi inesorabilmente spente

Gli spogliatoi del campo da calcio erano inutilizzabili a causa di infiltrazioni dalle gradinate che li rendevano inoltre vetusti e fatiscenti e la palestra del Comparto 8 chiusa, senza canestri e tabellone e inutilizzabile per incurie manutentive e mancanza delle richieste certificazioni di sicurezza.

Nessuna struttura sportiva, quindi, nel territorio monserratino era “capace di ospitare l’attività di alcuna associazione sportiva” .

La fotografia odierna degli impianti sportivi a Monserrato, che vede tutte le strutture citate “in attività e oggetto di importanti lavori di riqualificazione compiuti e in atto, rende oggettivamente merito ad una amministrazione che ha messo lo sport e i nostri ragazzi tra le priorità finalizzate al recupero sociale e sportivo di una comunità anche sotto questo aspetto alla deriva.

I risultati che sono sotto gli occhi di tutti – prosegue Locci – derivano da una programmazione e un attento utilizzo di risorse comunali e di finanziamenti statali e regionali che siamo stati capaci di intercettare, impegnare e spendere, grazie al lavoro dei settori tecnici e amministrativi coinvolti e dell’ intera maggioranza consiliare che non smetterò mai di ringraziare ed elogiare per la maturità che sta dimostrando.

Tanto è ancora da fare per raggiungere il risultato di poter permettere a chi verrà dopo di poter semplicemente occuparsi della manutenzione e gestione ordinaria, senza dover compiere interventi di riqualificazione e attività di riattivazione del contesto di così rilevante impegno, sia nell’impiego di risorse economiche che di quelle umane: continueremo senza riserva alcuna a portare lo Sport Monserratino ai livelli che merita”.