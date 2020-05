Cagnetto meticcio abbandonato a Arborea, lo riconoscete?

Abbandonato nella periferia del paese, forse non vede. Questo è lo scenario che si prospetta per un cane meticcio rinvenuto ad Arborea.

A raccontare quanto accaduto è ANTA onlus sezione di Terralba: “zona strada 2, una macchina si ferma davanti ad un’azienda e poi si allontana.

“È stato ritrovato questo cagnetto, ancora non abbiamo fatto nessuna verifica, ma pare non veda, immaginate la sua vita in un canile.

Dopo verificato chip e altro, saremo più precisi.

Intanto se qualcuno lo riconosce ci faccia sapere”.