Cagliari, un mese fa l’addio a Fabrizio Ferri: domani messa del trigesimo nella chiesa di Cristo Re

Necrologie

Nel primo mese dalla scomparsa del caro e indimenticabile Fabrizio Ferri, la moglie Rina, gli adorati figli Giuseppe con Lucia e Salvatore, Benedetta con Vittorio ringraziano amici e parenti tutti che hanno partecipato al loro dolore ed invitano ad unirsi in preghiera nella santa messa in suffragio che verrà celebrata venerdì 13 gennaio alle ore 18 nella Chiesa di Cristo Re in via Scano