Parco eolico con pale alte 206 metri a Perd’e Cuaddu: “No di Isili, Genoni, Nurallao e Nuragus”

“N” dei sindaci deI Sarcidano al parco eolico con turbine alte 206 metri in località “Perd’e Cuaddu”. I primi cittadini di Genoni, Isili Nurallao e Nuragus “rispediscono al mittente la richiesta di autorizzazione al rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale relativo all’installazione di un impianto eolico da 28 MW in località “Perd’e Cuaddu che prevede il posizionamento di turbine dell’altezza di 206 metri”. Sono trascorse appena 24 ore dall’invio ai comuni interessati, della richiesta della società proponente, la Inergia S.p.A., per ottenere la relativa autorizzazione, che la presa di posizione dei sindaci non si è fatta attendere. La linea è condivisa da tutti i primi cittadini, come si legge in una nota: “Manifestiamo le nostre perplessità e la contrarietà all’istallazione del parco eolico in località Perd’e Cuaddu. Siamo consapevoli che le energie rinnovabili rappresentano il futuro, ma le stesse non devono determinare danno al paesaggio e alla naturale e tradizionale vocazione del nostro territorio. I sindaci contestano anche le modalità con cui vengono portate avanti simili iniziative, senza il coinvolgimento dell’ente territoriale in cui ricadono i lavori e le opere”.

“Intraprenderemo iniziative volte a tutelare le nostre comunità e contemporaneamente confidiamo nell’obiettivo e razionale giudizio da parte degli enti preposti al rilascio dei provvedimenti autorizzativi”.