Cagliari, un gattino si stava lasciando morire perchè separato dal fratellino: via all’adozione di coppia

ADOZIONE DI COPPIA A RADIO ZAMPETTA SARDA; GATTINO SI STAVA LASCIANDO MORIRE PERCHÉ SEPARATO DAL FRATELLINO.

Ebbene si li abbiamo separati perché nessuno voleva adottarli insieme, 2 sono troppi!

Ma Lillo e Milo si vogliono davvero bene, e Milo non stava piu mangiando quando Lillo è andato in adozione, ha trascorso il periodo di distacco inerme e apatico a qualsiasi stimolo, anche l’ ora della pappa non era più importante.

Abbiamo intuito che tra i 2 fratellini c’ è un forte legame, sarebbe una crudeltà separarli.

Vivono a Cagliari, in un quartiere dove i gatti vengono investiti o azzannati da qualche cane.

Quindi se riusciamo a trovare una bella adozione il prima possibile sarebbe un miracolo.

Sei mesi fa la mamma li ha partoriti in un giardino, ma il destino non è stato benevolo con lei, è morta investita. Da quel momento una ragazza del quartiere se n’ è presa cura, di 6 gattini 2 sono stati adottati, gli altri 2 li ha adottati lei e restano i due bellissimi mielati in cerca di una dolce casa.

Hanno quasi 6 mesi e giovedì 26 gennaio verranno castrati.

Si affidano con trattamento antiparassitario completo.

Solo adozioni responsabili che garantiscono una vita in sicurezza

Info alla redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 oppure al

+39 349 275 9411

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”.

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

