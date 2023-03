Cagliari, spettacolo teatrale cerca donne e trans di San Michele per una performance: previsto un compenso

In quali strade le donne camminano senza aver paura? Quali sono le vie in cui accelerano il passo, soprattutto di notte? Quali sono i confini della città in cui le donne si sentono davvero sicure?

“Cities by Night” è il progetto della poliedrica artista cagliaritana – da anni residente a Bologna -Valentina Medda, che indaga la percezione del pericolo nello spazio urbano, da una prospettiva femminile. Il progetto con e per le donne – non necessariamente nate tali – realizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza dell’Associazione Donne al Traguardo Onlus, programmato da Sardegna Teatro nell’ambito della rassegna Sardegna Contemporanea, mira a mappare il quartiere di Is Mirrionis-San Michele alla scoperta della città e dalla sua percezione del pericolo che ogni donna o persona di genere femminile vive a modo tutto suo.

Per “Cagliari by Night” l’artista e Sardegna Teatro cercano 14 donne cis, donne trans e chiunque si identifichi in un femminile (queer, non binary, trans) di ogni età, provenienza, background, abilità, che risiedano o transitino o abbiano preferibilmente familiarità con il quartiere di San Michele e che abbiamo il desiderio di esplorare lo spazio urbano, indagando la propria percezione del pericolo e i confini ideali e simbolici, determinati dalle loro paure.

L’esperienza di ogni donna sarà tradotta in una performance, una passeggiata guidata in cui lei stessa condurrà una persona per volta, lungo il percorso creato. Le camminate finali avranno una durata di 22 minuti circa. Le performance sono previste nei giorni 24-25-26 Marzo, in due repliche, la prima alle ore 21 e la seconda alle ore 22.

Non sono necessarie competenze artistiche ma disponibilità a camminare e a dedicare tempo e percezioni, alla costruzione del percorso.

Alle partecipanti viene richiesta la disponibilità:

-Workshop introduttivo: sabato 18 marzo, ore 10-13;

-Mappatura dello spazio e la creazione del percorso: sabato 18 e lunedì 20 marzo, orari e tempi a scelta della partecipante;

– Prova di camminata: data compresa tra martedì 21 e giovedì 23 marzo, orari da concordare con l’artista, per una durata di 45 minuti;

– Presenza nelle giornate delle performance: venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 marzo, tra le ore 20.45 e le 22.45.

Il progetto prevede un rimborso spese per ciascuna partecipante.

Per partecipare è necessario mandare una mail all’indirizzo mail: [email protected] entro il 12 marzo con i seguenti dati: età, professione e livello di familiarità con la città, genere in cui si riconoscono (per diversificare le prospettive, non per escludere nessun*).