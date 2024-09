Cagliari, ricompensa di duemila euro per chi riporta a casa Lucio vivo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

RICOMPENSA DI 2000 € A CHI RIPORTA LUCIO A CASA VIVO.

L’ appello accorato a radio zampetta sarda per ritrovare Lucio.

Si cerca disperatamente Lucio, smarrito il 7 luglio 2024 in zona San Bartolomeo (Cagliari, pressi Good), gatto castrato di 5 anni con manto tigrato marrone e pancia bianca. Segni particolari; “V” bianca capovolta sul muso e “calzini” bianchi sulle zampe. É affettuoso ma fifone, potrebbe non farsi avvicinare. Se lo avvistate o lo avete preso per dargli un riparo chiamate per favore 3460885890. Grazie di cuore