Cagliari- Napoli, il grande esordio di Gaetano e Lukaku: ecco le formazioni ufficiali

Il Cagliari si affida all’esordio dell’ex del Napoli Gaetano, che prende il posto di Prati che non andrà neanche in panchina. Nicola sceglie Zappa al posto di Palomino e conferma Azzi, in attacco il duo Piccoli-Luvumbo. Conte lancia Lukaku dal primo minuto. Davide Nicola ha dichiarato a pochi minuti dal match: “Zortea ha lavorato ed è pronto ad avere minutaggio, ma è fuori da un mese e non vediamo l’ora di dargli un po’ di continuità. Prati sta smaltendo i postumi della botta presa a Lecce, credo che dalla prossima settimana potremo aggregare anche lui”.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Marin, Gaetano, Augello; Luvumbo, Piccoli.

Allenatore: Nicola.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku.

Allenatore: Conte.